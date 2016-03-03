Спарсить результаты матчей с сайтов разных букмекеров

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки157 просмотров

Предлагайте цену за парсинг 5 видов спорта с 1 сайта букмекерской конторы.

Общая стоимость работы на первом этапе будет ваша цена * 6 сайтов.

Все подробности в документе https://docs.google.com/document/d/1yxtCI1JJj4vNmq4iyuW6ppJO-lczfpwCMWIvsWk-_Vg/edit?usp=sharing

Можно использовать php или perl если нужно Selenium. Работать проект будет по Linux Debian

DebianLinuxPHPSelenium
9 лет назад
id2606
41 год
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Работы по сайту

    Просим вас рассмотреть возможность выполнения нижеописанных работ на сайте и указать ориентировочный срок их выполнения и их стоимость.Работоспособные примеры эффекта, который требуется установить на сайт (ссылка в приватной информации). Недоработанная попытка решения задачи предыдущим ...

    HTMLMySQL
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создать анимационный ролик в шапке сайта

    Просим рассмотреть возможность создания анимационного ролика в формате HTML для замены существующего ролика выполненного на FLASH. Ссылка на сайт http://www.yse-electro.ru/ Ролик виден на любой странице сайта. Он анимирует в автоматическом режиме все ...

    HTML
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Joomla – ускорение работы сайта и адаптация под моб. уст-ва

    Необходимо исправить ошибки на сайте согласно google-отчетам: - PageSpeed Insights - Проверка удобства просмотра на мобильных устройствах   Подробности см. в файле. Пожалуйста, присылайте свои предложения по цене ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Починить адаптивку на сайте

    Есть сайт: http://riga-crimea.ru/ Работает он на такой себе CMS Справа. После переноса на другой хостинг, заметили что он выдает ошибку на разрешениях мобильных устройств. При переходе на сайт на таких разрешениях выдает ошибку ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработка landing page

    Добрый день!  Требуется доработать уже существующий сайт (Landing page).  Описание ТЗ:  1. Привязать все формы обратной связи на сайте к email (что бы запросы клиентов приходили на email с указанной ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Корректировки сайта

    Добрый день! Есть сайт на Joomla 2.5 Шаблон - http://eco-slon.ru/ Нужно в мобильной версии поправить карту, чтобы отображение было нормальным. И попробовать что то сделать с загрузкой шаблона, так как ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создать страницу с заказами в woocommerce

    Сайт на wordpress. Стоит плагин конструктора T-Shirt eCommerce. Требуется создать отдельную страницу с заказами woocommerce c отдельным доступом и уведомлением о заказе по емейл (для дополнительных пользователей).  Подправить отображение информации на странице (что-то ...

    WooCommerceWordPress
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад