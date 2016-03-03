Просим вас рассмотреть возможность выполнения нижеописанных работ на сайте и указать ориентировочный срок их выполнения и их стоимость.Работоспособные примеры эффекта, который требуется установить на сайт (ссылка в приватной информации). Недоработанная попытка решения задачи предыдущим ...
Спарсить результаты матчей с сайтов разных букмекеров
Предлагайте цену за парсинг 5 видов спорта с 1 сайта букмекерской конторы.
Общая стоимость работы на первом этапе будет ваша цена * 6 сайтов.
Все подробности в документе https://docs.google.com/document/d/1yxtCI1JJj4vNmq4iyuW6ppJO-lczfpwCMWIvsWk-_Vg/edit?usp=sharing
Можно использовать php или perl если нужно Selenium. Работать проект будет по Linux Debian
Заявки фрилансеров
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