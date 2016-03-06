Требуется доработать сайт, предыдущий программист не может доделать по семейным обстоятельствам. Для этого требуется php программист со знанием Yii 1.x фреймворка, желательно чтобы была команда программистов. Функционал как на сайте стихи.ру (только с нашим дизайном) ...
Доработать сайт Modx Revo + Shopkeeper
Здравствуйте, задача стоит доработать сайт по ТЗ.\
https://docs.google.com/document/d/1ihq6edTAlGLTrUTUieE7ooM6_ZhN4YcrHAkqYkQA_3o/edit?usp=sharing
Пишите пожалуйста в комментариях сроки и стоимость
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