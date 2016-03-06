Доработать сайт Modx Revo + Shopkeeper

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка130 просмотров

Здравствуйте, задача стоит доработать сайт по ТЗ.\

https://docs.google.com/document/d/1ihq6edTAlGLTrUTUieE7ooM6_ZhN4YcrHAkqYkQA_3o/edit?usp=sharing

Пишите пожалуйста в комментариях сроки и стоимость

MODX
9 лет назад
imindoctor
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

FreeLocker
Александр 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
9 лет назад
$50
2 дня
Владеет магией в области обширного веб-программирования ) Быстро, всегда на связи, профессионал своего дела!
Рекомендую к сотрудничеству. Очень доволен совместно проделанной работой. Спасибо.

Заявки фрилансеров

FreeLocker
Александр 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
9 лет назад