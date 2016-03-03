Требуется доработать сайт, предыдущий программист не может доделать по семейным обстоятельствам. Для этого требуется php программист со знанием Yii 1.x фреймворка, желательно чтобы была команда программистов. Функционал как на сайте стихи.ру (только с нашим дизайном) совмещенный с интернет магазином книг, где каждый автор может выложить свою книгу на продажу как в электронном так и в печатном варианте. Все подробности в личку.

Обязательное условие соблюдение сроков работы.

Выбор программиста или команды только после выполнения тестового задания! Если задание будет выполнено в срок и без ошибок, то конечно тестовое задание будет оплачено.

Бюджет определим в личке. В дальнейшем нужна будет поддержка и доработка данного сайта на постоянной основе.