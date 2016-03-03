Нужно разработать несколько Javascript калькуляторов

Добрый день!

Ищем человека, который может полностью взять на себя реализацию нескольких Javascript калькуляторов – программирование, верстка с учетом стилей сайта, интеграция на сайт. Знание php также

приветствуется, CMS самописная.

ТЗ на пробный калькулятор в файле https://docs.google.com/document/d/109dHjBENGcqJ04TFC8Hyvpndz-bDL-_2iS30_Lfhd2Q/edit?usp=sharing – там несложная реализация, рассматриваем данное задание как тестовое.

В дальнейшем работать нужно будет над более сложными и интересными вещами, например такой калькулятор http://www.bestceramic.ru/section/kalamkaribarelef#calc, но с визуализацией типа planner5d.com

Просьба в отклике ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать 1) примерную стоимость реализации задачи из ТЗ; 2) примеры реализованных вами калькуляторов высокого уровня сложности, см. пример выше.

Без этих 2 пунктов отклики рассматриваться не будут!