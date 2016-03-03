Нужно разработать несколько Javascript калькуляторов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка332 просмотра

Добрый день!

Ищем человека, который может полностью взять на себя реализацию нескольких Javascript калькуляторов – программирование,  верстка с учетом стилей сайта, интеграция на сайт. Знание php также

приветствуется, CMS самописная.

  • ТЗ на пробный калькулятор в файле https://docs.google.com/document/d/109dHjBENGcqJ04TFC8Hyvpndz-bDL-_2iS30_Lfhd2Q/edit?usp=sharing – там несложная реализация, рассматриваем данное задание как тестовое.
  • В дальнейшем работать нужно будет над более сложными и интересными вещами, например такой калькулятор http://www.bestceramic.ru/section/kalamkaribarelef#calc, но с визуализацией типа planner5d.com
  • Просьба в отклике ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать 1) примерную стоимость реализации

    задачи из ТЗ; 2) примеры реализованных вами калькуляторов высокого

    уровня сложности, см. пример выше.

Без этих 2 пунктов отклики рассматриваться не будут!
JavaScriptPHP
9 лет назад
Theorist
Борис 
49 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров