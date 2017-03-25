Поправить видео на сайте

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок134 просмотра

Поправить видео на сайте и сделать пару маленьких правок, работы на 10-15 минут, 100р

8 лет назад
vinart
31 год
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

artemzagurski
29 лет
8 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
8 лет назад
$2
1 день
Оперативно справился с правками на сайте, рекомендую!
Хороший заказчик,почти всегда на связи. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

artemzagurski
29 лет
8 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
8 лет назад