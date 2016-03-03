Сделать заставку логотип на jQuery

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Закрыт3 заявки138 просмотров

Сделать заставку логотип на jQuery адаптивно к существующей html странице

  • Фон появляется на весь экран, чтобы было видно пространство и бесконечность.
  • На Звездном пространстве медленно проявляется Заставка с Собаками как бы изнутри становиться все ярче и ярче
  • Проделывая звездной траекторией (овал) путь накладываются сверху лист-клевер на заставку с собаками
  • Проделывая звездной траекторией путь (овал) накладываются сверху на лист руны в пропорции к листу
  • Через некоторое время заставка  уменьшаеться в размерах двигаеться в левый верхний угол и становиться логотипом

    Макет в psd

HTMLjQuery
9 лет назад
remoteway
Марат 
44 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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