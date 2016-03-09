Исправить мелкий баг на IE

Есть сайт stgroup.by

У него есть английская версия (просто копия сайта на поддомене en.stgroup.by)

При выборе версии – идет ссылка на соответствующий домен.

Но почему-то в IE (смотрел в 11 версии) не переключается на английский поддомен.

Нужно объяснить почему и поправить.

Пишите срок и стоимость.

Оплата по факту Вебмани.