Требуется опытный программист 1С БИТРИКС! Подредактировать сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка126 просмотров

Требуется опытный программист 1С БИТРИКС!

Буду работать только с опытными людьми с отзывами (не обязательно на этом сайте, подойдут, например, и отзывы на FL.ru)

Интернет-магазин

Задания по-типу:

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Всё в таком духе - ничего сложного (будет 9 пунктов)

Подробное ТЗ скину при дальнейшей переписке

Срок на выполнение задачи - сутки

Оплата 3000 рублей

9 лет назад
nik_skolkovo
Никита 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

arneo
Денис 
41 год
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$50
1 день
Денис знает своё дело!
Спасибо, работать легко и приятно, когда четко обозначены задачи. Это как раз тот случай.

Заявки фрилансеров

arneo
Денис 
41 год
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад

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