Требуется опытный программист 1С БИТРИКС! Подредактировать сайт

Требуется опытный программист 1С БИТРИКС!

Буду работать только с опытными людьми с отзывами (не обязательно на этом сайте, подойдут, например, и отзывы на FL.ru)

Интернет-магазин

Задания по-типу:

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Проверить работает ли оплата на сайте

Сделать скидки на товар

Всё в таком духе - ничего сложного (будет 9 пунктов)

Подробное ТЗ скину при дальнейшей переписке

Срок на выполнение задачи - сутки

Оплата 3000 рублей