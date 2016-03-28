Переделка сайта

$270
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки308 просмотров

http://id-mb.ru/

Задача – сделать сайт на основе макета. Предпочтительные CMS – Drupal, WordPress. Оплата 20 000 руб (Яндекс.Деньги, QIWI или WMR) по завершении, либо поэтапно. Без предоплат.

ТЗ

Макет (Adobe Illustrator) под разрешение 1600px:

https://yadi.sk/d/j4PgLZiNpQMCQ

https://yadi.sk/d/bYcwo2FApseC2

https://yadi.sk/d/xafOuqqpptMhY (немногопеределанная шапка, используем ее)

Надо сделать еще 2 адаптива (под  1280px и 1024px)– столбцы, изображения уменьшаются пропорционально. Меню уходит под логотип или тоже уменьшается пропорционально.

На мобильных устройствах показывается вариант 1024px на весь экран (без зума).

Типы контента:

·        Текстовая страница: заголовок, текст сизображениями

·        Новость: заголовок, дата, изображение, текст

·        Мероприятие: заголовок, подзаголовок, датыпроведения, логотип,  текст

·        Лидеры НСБ: заголовок, логотип, текст

·        Товар интернет магазина: заголовок, изображение,описание, цена, раздел каталога

·        Галерея: заголовок, перевью, Фотогалерея/Видео сyoutube

·        Документы: заголовок и ссылка на pdf документ

·        Опрос: Заголовок, варианты ответа

Комментарии к страницам (макетам):

·        Главная (MB_main)

Назначение разделов сайта можно посмотреть на http://id-mb.ru/

Новый сайт не будет содержать части существующего функционала. Делаем только то, что прорисовано  в макете.

На главной 3 блока под новости:

1. Серый сверху – туда попадают последние 4 новости отмеченные спец флагом

2. В центральной части – 3 последние новости

3. Под последними новостями – одна новость (Конференция в уфе) - так же спец размещение.

Мнение эксперта – просто текстовый блок с картинкой

Сверху над поиском Вход/Регистрация – этого не будут. Вместо этой строчки –Корзина (если не пустая – столько то товаров на такую то сумму)

·        Новости (MB_inner_news)

Новости не делятся на подразделы, просто список из заголовков, дат, превью и анонса.

в новостях - фоторепортаж не делаем

Нужны выгрузка всех новостей в RSS

+  выгрузка в Яндекс.Новости, толькоотмеченных спец флагом.

·        Мероприятия(MB_inner_meropr)

Список материалов, аналог новостей. Заголовки, лого, анонс, датыпроведения.

·        ЛидерыНСБ

Список описания компаний, аналог новостей или мероприятий. Заголовки, логотип,анонс.

Во всех списках – постраничная навигация

·        Журнал (MB_magazine)

Фото и описание последнего номера журнала

Подраздел – Архив журналов (MB_magazine_arch) – Сетка всех журналов, разбитых

по годам.

 

·        ИнтернетМагазин

Интернет магазин выглядит как архив журналов. только вместо года - названиеразрела каталога:

- ЖУРНАЛ МБ (постранично по 12 шт.)

- КНИГИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ (постранично по 12 шт.)

Товар возможно положить в корзину, оформить заказ без регистрации, оплатить

картой или электронными деньгами (Robokassa, platron или аналоги)

 

·        Фото иВидео

Сетка из превью галерей и видеороликов. При клике – открываются все фотогалереи, каждую  можно открыть вовсплывающем окне и пролистывать. Или если видео - просто страница с фреймом youtube.

Шаблон галереи можно взять из блока фоторепортаж на главной (MB_main)

·        Документы

Документы остаются такими же, как сейчас на сайте (список ссылок на pdf)

DrupalWordPress
9 лет назад
blbhoy
Кирилл 
41 год
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

alex891
42 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$30
10 дней
Отличная работа! Все сделано быстро и качественно. Рекомендую как ответственного исполнителя.
Хороший заказчик. Быстрая и чёткая оплата, согласования очень оперативно. Приятен в общении.

Заявки фрилансеров

alex891
42 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад

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