Переделка сайта

http://id-mb.ru/

Задача – сделать сайт на основе макета. Предпочтительные CMS – Drupal, WordPress. Оплата 20 000 руб (Яндекс.Деньги, QIWI или WMR) по завершении, либо поэтапно. Без предоплат.

ТЗ

Макет (Adobe Illustrator) под разрешение 1600px:

https://yadi.sk/d/j4PgLZiNpQMCQ

https://yadi.sk/d/bYcwo2FApseC2

https://yadi.sk/d/xafOuqqpptMhY (немногопеределанная шапка, используем ее)

Надо сделать еще 2 адаптива (под 1280px и 1024px)– столбцы, изображения уменьшаются пропорционально. Меню уходит под логотип или тоже уменьшается пропорционально.

На мобильных устройствах показывается вариант 1024px на весь экран (без зума).

Типы контента:

· Текстовая страница: заголовок, текст сизображениями

· Новость: заголовок, дата, изображение, текст

· Мероприятие: заголовок, подзаголовок, датыпроведения, логотип, текст

· Лидеры НСБ: заголовок, логотип, текст

· Товар интернет магазина: заголовок, изображение,описание, цена, раздел каталога

· Галерея: заголовок, перевью, Фотогалерея/Видео сyoutube

· Документы: заголовок и ссылка на pdf документ

· Опрос: Заголовок, варианты ответа

Комментарии к страницам (макетам):

· Главная (MB_main)

Назначение разделов сайта можно посмотреть на http://id-mb.ru/

Новый сайт не будет содержать части существующего функционала. Делаем только то, что прорисовано в макете.

На главной 3 блока под новости:

1. Серый сверху – туда попадают последние 4 новости отмеченные спец флагом

2. В центральной части – 3 последние новости

3. Под последними новостями – одна новость (Конференция в уфе) - так же спец размещение.

Мнение эксперта – просто текстовый блок с картинкой

Сверху над поиском Вход/Регистрация – этого не будут. Вместо этой строчки –Корзина (если не пустая – столько то товаров на такую то сумму)

· Новости (MB_inner_news)

Новости не делятся на подразделы, просто список из заголовков, дат, превью и анонса.

в новостях - фоторепортаж не делаем

Нужны выгрузка всех новостей в RSS

+ выгрузка в Яндекс.Новости, толькоотмеченных спец флагом.

· Мероприятия(MB_inner_meropr)

Список материалов, аналог новостей. Заголовки, лого, анонс, датыпроведения.

· ЛидерыНСБ

Список описания компаний, аналог новостей или мероприятий. Заголовки, логотип,анонс.

Во всех списках – постраничная навигация

· Журнал (MB_magazine)

Фото и описание последнего номера журнала

Подраздел – Архив журналов (MB_magazine_arch) – Сетка всех журналов, разбитых

по годам.

· ИнтернетМагазин

Интернет магазин выглядит как архив журналов. только вместо года - названиеразрела каталога:

- ЖУРНАЛ МБ (постранично по 12 шт.)

- КНИГИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ (постранично по 12 шт.)

Товар возможно положить в корзину, оформить заказ без регистрации, оплатить

картой или электронными деньгами (Robokassa, platron или аналоги)

· Фото иВидео

Сетка из превью галерей и видеороликов. При клике – открываются все фотогалереи, каждую можно открыть вовсплывающем окне и пролистывать. Или если видео - просто страница с фреймом youtube.

Шаблон галереи можно взять из блока фоторепортаж на главной (MB_main)

· Документы

Документы остаются такими же, как сейчас на сайте (список ссылок на pdf)