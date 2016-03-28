Нужно получить все URL сайтов из биржи Sape. Может парсер какой-то можно написать или скриптом через закладки - тоже подойдет. Главное получить все URL. ...
Переделка сайта
Задача – сделать сайт на основе макета. Предпочтительные CMS – Drupal, WordPress. Оплата 20 000 руб (Яндекс.Деньги, QIWI или WMR) по завершении, либо поэтапно. Без предоплат.
ТЗ
Макет (Adobe Illustrator) под разрешение 1600px:
https://yadi.sk/d/j4PgLZiNpQMCQ
https://yadi.sk/d/bYcwo2FApseC2
https://yadi.sk/d/xafOuqqpptMhY (немногопеределанная шапка, используем ее)
Надо сделать еще 2 адаптива (под 1280px и 1024px)– столбцы, изображения уменьшаются пропорционально. Меню уходит под логотип или тоже уменьшается пропорционально.
На мобильных устройствах показывается вариант 1024px на весь экран (без зума).
Типы контента:
· Текстовая страница: заголовок, текст сизображениями
· Новость: заголовок, дата, изображение, текст
· Мероприятие: заголовок, подзаголовок, датыпроведения, логотип, текст
· Лидеры НСБ: заголовок, логотип, текст
· Товар интернет магазина: заголовок, изображение,описание, цена, раздел каталога
· Галерея: заголовок, перевью, Фотогалерея/Видео сyoutube
· Документы: заголовок и ссылка на pdf документ
· Опрос: Заголовок, варианты ответа
Комментарии к страницам (макетам):
· Главная (MB_main)
Назначение разделов сайта можно посмотреть на http://id-mb.ru/
Новый сайт не будет содержать части существующего функционала. Делаем только то, что прорисовано в макете.
На главной 3 блока под новости:
1. Серый сверху – туда попадают последние 4 новости отмеченные спец флагом
2. В центральной части – 3 последние новости
3. Под последними новостями – одна новость (Конференция в уфе) - так же спец размещение.
Мнение эксперта – просто текстовый блок с картинкой
Сверху над поиском Вход/Регистрация – этого не будут. Вместо этой строчки –Корзина (если не пустая – столько то товаров на такую то сумму)
· Новости (MB_inner_news)
Новости не делятся на подразделы, просто список из заголовков, дат, превью и анонса.
в новостях - фоторепортаж не делаем
Нужны выгрузка всех новостей в RSS
+ выгрузка в Яндекс.Новости, толькоотмеченных спец флагом.
· Мероприятия(MB_inner_meropr)
Список материалов, аналог новостей. Заголовки, лого, анонс, датыпроведения.
· ЛидерыНСБ
Список описания компаний, аналог новостей или мероприятий. Заголовки, логотип,анонс.
Во всех списках – постраничная навигация
· Журнал (MB_magazine)
Фото и описание последнего номера журнала
Подраздел – Архив журналов (MB_magazine_arch) – Сетка всех журналов, разбитых
по годам.
· ИнтернетМагазин
Интернет магазин выглядит как архив журналов. только вместо года - названиеразрела каталога:
- ЖУРНАЛ МБ (постранично по 12 шт.)
- КНИГИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ (постранично по 12 шт.)
Товар возможно положить в корзину, оформить заказ без регистрации, оплатить
картой или электронными деньгами (Robokassa, platron или аналоги)
· Фото иВидео
Сетка из превью галерей и видеороликов. При клике – открываются все фотогалереи, каждую можно открыть вовсплывающем окне и пролистывать. Или если видео - просто страница с фреймом youtube.
Шаблон галереи можно взять из блока фоторепортаж на главной (MB_main)
· Документы
Документы остаются такими же, как сейчас на сайте (список ссылок на pdf)
Выбранный исполнитель
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