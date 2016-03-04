PHP разработчик

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт14 заявок373 просмотра

РЕЖИМ РАБОТЫ

30-40 часов в неделю (возможен гибкий график).

ТРЕБОВАНИЯ:

- от 1 года опыта работы php-программистом

- понимание чужого кода, ответственность, четкое соблюдение сроков сдачи работы

- глубокое знание PHP, MySQL, ООП

- знание HTML, CSS, JavaScript

- знание Magento, других cms, Linux, git будет плюсом. Готовы помочь в обучении

- наличие реализованных проектов

- доступность для общения в рабочие дни

обязанности — программирование сайтов по ТЗ и доработка существующих проектов.

Зарплата и продолжительность испытательного срока обсуждаются после собеседования. Готовы оплатить время затраченное на необходимое обучение, если будет результат.

В комментарий к заявке обязательно указывайте:

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CSSGitHTMLJavaScriptLinuxMagentoMySQLPHP
9 лет назад
meditinc
50 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

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