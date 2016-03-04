PHP скрипт пакетной чистки HTML от MS Word и др. тегов

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Закрыт3 заявки119 просмотров

Простая задача. Скомпелировать PHP скрипт пакетной чистки HTML файлов сложенных в папку от MS Word тегов, и выборочных тегов, как то:Tables - вместо tables tr td - сделать таблицу упрощенного текстового формата -полей1--поле2-- перевод строки и т.д., а также заменой тегов

на
, Пример тегов

HTMLPHP
9 лет назад
haubau
40 лет
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Был
4 года назад
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