Работа с WP продуктом(WP-Property), доработка, фиксы, новые дополнения

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки203 просмотра

WP-Property это топовый продукт на WordPress, с помощью которого можно создать сайт по продаже/аренде недвижимости. Мы ищем WordPress спициалиста для работы с нашим продуктом.

WordPress
9 лет назад
eney-solutions
Антон 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров