eney-solutions

Антон eney-solutions

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Разработка сайтов. Работа с WordPress, плагины, темы, интеграция, кастомизация.

КОРОТКОВ АНТОН ОЛЕГОВИЧ

Образование:

2011

Высшее (Специалист)

Информатика

ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Специализация:

      • CMS WordPress (плагины, темы, кастомизация)• Вёрстка (HTML[5], CSS[3], JavaScript [native, jQuery] ), ReactJS• Скрипты (Парсеры и пр.)• User Interface• Сайт под ключ• Натяжка дизайна на WordPress• Исправление ошибок• Поправки UI
и многое другое.

Личные качества:

Пунктуальность, ответственность, универсальность, технический склад ума, коммуникабельность.

Русский

Украинский

English (Upper Intermediate)

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10 лет опыта разработки веб-приложений любых типов.

Работаю без посредников и по 50% предоплате.

Отзывы заказчиков

sergge
Сергей 
41 год
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$100
10 баллов
12 лет назад
PSD > HTML (паркет и ламинат)
CSSHTML
Отличное качество кода. Точная, аккуратная работа под высокие требования. Рекомендую.
Сотрудничеством остался доволен. Задачи интересные, понятные. Оплата - без проблем.
Ответный отзыв
mexalim
Михаил 
33 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
12 лет назад
AJAX: Поиск записей при публикации WP
AJAXWordPress
Доволен сотрудничеством. Не берется за работу если не понял задачи, предлагает логичное решение задачи, а не делает "через ж" как хотел я:) А также соблюдение сроков и адекватное приятное общения.
Отличный заказчик! Доступно объясняет задачу, оплата - без проблем. Адекватен в общении, понимает техническую сторону, в следствие чего свободно идет на компромиссы.
Ответный отзыв
vityok07
Виктор 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$1
10 баллов
12 лет назад
Исправить ошибку на сайте
Хороший исполнитель, так как проблема была не серьезная — вызвался починить ее бесплатно.
+
Ответный отзыв
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