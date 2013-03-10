Разработка сайтов. Работа с WordPress, плагины, темы, интеграция, кастомизация.
КОРОТКОВ АНТОН ОЛЕГОВИЧ
Образование:
2011
Высшее (Специалист)
Информатика
ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ
Специализация:
- • CMS WordPress (плагины, темы, кастомизация)• Вёрстка (HTML[5], CSS[3], JavaScript [native, jQuery] ), ReactJS• Скрипты (Парсеры и пр.)• User Interface• Сайт под ключ• Натяжка дизайна на WordPress• Исправление ошибок• Поправки UI
Личные качества:
Пунктуальность, ответственность, универсальность, технический склад ума, коммуникабельность.
Русский
Украинский
English (Upper Intermediate)
-----------------------------------------------------------------------
10 лет опыта разработки веб-приложений любых типов.
Работаю без посредников и по 50% предоплате.
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
12 лет назад
CSSHTML
Отличное качество кода. Точная, аккуратная работа под высокие требования. Рекомендую.
Ответный отзыв
Сотрудничеством остался доволен. Задачи интересные, понятные. Оплата - без проблем.
$50
10 баллов
12 лет назад
AJAXWordPress
Доволен сотрудничеством. Не берется за работу если не понял задачи, предлагает логичное решение задачи, а не делает "через ж" как хотел я:) А также соблюдение сроков и адекватное приятное общения.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Доступно объясняет задачу, оплата - без проблем. Адекватен в общении, понимает техническую сторону, в следствие чего свободно идет на компромиссы.
$1
10 баллов
12 лет назад
Хороший исполнитель, так как проблема была не серьезная — вызвался починить ее бесплатно.
Системы управления (CMS)
1 отзыв
$12/час
от $12
#448
Веб-программирование
1 отзыв
$12/час
от $12
#988
HTML-верстка
1 отзыв
$12/час
от $12
#1213
Интернет-магазины
нет отзывов
$12/час
от $12
#879
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$12/час
от $12
#1480