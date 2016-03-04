Распределенное Java приложение

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка142 просмотра

Нужна заготовка веб-приложения. Т.е. отдавать тестовые данные (условно, это фамилии, запрос с фильтром).

Нужно сделать балансировщик нагрузки (который смотрит, как много клиентов подключены к приложению и подбирает самое малонагруженное). Желательно Java8.

Java
9 лет назад
the_one
Ринат 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

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