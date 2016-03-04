Доработка картиночного движка

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Необходимы следующие доработки для движка сайта с картинками:

1. Парсинг картинок с яндекс с использованием антигейта. Код парсера имеется в предыдущей версии движка, нужно перенести.

2. Возможностью выбора поиска по самым большим картинкам и маленьким. 

3. Добавить парсинг только превью для картинок. А сами полноразмерные картинки остаются на сайтах-источниках.

4. Возможность выбора названия полученых файлов с картинками.

9 лет назад
Hsite2k
45 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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