Необходимо создать самописный медпортал по готовым psd макетам

Здравствуйте!

Необходимо создать самописный медицинский портал. Создание на каком-нибудь движке возможно, но проект очень своеобразный и боюсь, что тут нужен только самопис. Но рассмотрю любые предложения.

Имеются готовые psd макеты с разными разрешениями для адаптивной верстки.

Прикрепляю ТЗ, где подробно описано все, что должно быть на сайте. Также прикрепляю превью всех страниц, чтобы было понятно, какой сайт нужен.