Необходимо создать самописный медпортал по готовым psd макетам

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок178 просмотров

Здравствуйте!

Необходимо создать самописный медицинский портал. Создание на каком-нибудь движке возможно, но проект очень своеобразный и боюсь, что тут нужен только самопис. Но рассмотрю любые предложения.

Имеются готовые psd макеты с разными разрешениями для адаптивной верстки.

Прикрепляю ТЗ, где подробно описано все, что должно быть на сайте. Также прикрепляю превью всех страниц, чтобы было понятно, какой сайт нужен.

9 лет назад
gavin
34 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

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