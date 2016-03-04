Необходимо создать сайт по услугам автоэлектрики, дополнительного оборудования, дооснащения авто, автотюнинг. Примеры для подражания www.sv-art.ru/, www.autobam.ru/
Необходимо создать самописный медпортал по готовым psd макетам
Здравствуйте!
Необходимо создать самописный медицинский портал. Создание на каком-нибудь движке возможно, но проект очень своеобразный и боюсь, что тут нужен только самопис. Но рассмотрю любые предложения.
Имеются готовые psd макеты с разными разрешениями для адаптивной верстки.
Прикрепляю ТЗ, где подробно описано все, что должно быть на сайте. Также прикрепляю превью всех страниц, чтобы было понятно, какой сайт нужен.
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