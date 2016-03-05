Курс валют и погода для сайта на Wordpress

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Закрыт4 заявки155 просмотров

В шапке сайта http://goo.gl/DOrl9j выводятся курсы валют и информация о погоде. Необходимо реализовать аналог такого решения. 

WordPress
9 лет назад
itadesign
Эльдар 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров