Тарифы личный кабинет

Есть личный кабинет http://prototype.oblax.ru/#/auth (зарегайтесь и увидите) необходимо сделать тарифы (сейчас один тариф) хотим что бы переход на тарифы осуществлял сам клиент сам ( раз в сутки доступен переход) серверный язык php (личный кабинет на angular js)Пишите вопросы,уточнения.http://robax.oblax.ru/ адрес проектащас нету тарифов (точнее есть но он один ) допустим 300р(это с полным функционалом) мы хотим ввести новые тарифы для новых клиентов например 900р(ограниченый функционал) и 1500р (полный фунционал) все кто подключился до 5марта например так и остаются на 300р но на него больше нельзя перейти новые клиенты и новые виджеты оформляются на минимальную подписку в 900р с ограниченным функционалом, но могут перейти на полный изменив тариф самостоятельно