Предварительное ТЗ на разработку сайта Торговая сеть: VapeShop (Вэйпшоп) Текст (слоган): Сеть магазинов электронных сигарет, жидкостей для заправки и аксессуаров (в шапку сайта) Территория: Украина Бюджет: до 2500грн (100долл) Срок: ...
Почистить сайт от вирусов
всем привет
на одном из ресурсов грузится какая то фигня про счастливого посетителя
требуется квалифицированная помощь по очистке от вируса.
есть лог файлы сервера хостинга
Система Джумла 1.5
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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