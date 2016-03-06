Почистить сайт от вирусов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок147 просмотров

всем привет

на одном из ресурсов грузится какая то фигня про счастливого посетителя

требуется квалифицированная помощь по очистке от вируса.

есть лог файлы сервера хостинга

Система Джумла 1.5

Joomla
9 лет назад
websson
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

web_serg
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
9 часов назад
9 лет назад
$20
1 день
все отлично! рекомендую как надежного исполнителя
Отличный заказчик! Сотрудничеством доволен! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

web_serg
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
9 часов назад
9 лет назад