DLE модуль парсинг видео с CDN + плеер

Необходим модуль для DLE который будет парсить по id кинопоиска из доп поля.

есть апи (REST API).

И заполнять ссылку в доп поле для плеера и качества .(для фильмов)

Плеер нужен uppod HTML5(или подобный) или плеер должен переключаться с флеш на html5 для мобильных устройств.

Без возможности выбрать качество.

Выбор качества должен быть через настройки модуля( на cdn доступно в 360p,480p,720p качество указано в имени файла). то есть поставил 480 и все добавляемый будут брать только 480p.

Для сериалов + плей лист, только не тот вариант который юзается стандартныйм uppod'ом, а через события.

Например, под плеером в виде списка с сериями с прокруткой влево - вправо.

Так же необходим вариант с выбором озвучки, если сериал доступен с другими озвучками например в табах.

Должен записывать последний сезон/серию в доп поле или отдельно для сезона, серии.

При заходи в полную новость нужно что бы была проверка на наличие новой серии, если есть, то сериал поднимает новость и добавляет серию в плей лист. Но нужно огранить, что бы не каждый раз посылал запрос на проверку, а например, раз в сутки.

С фильмами тоже самое, если первоначально качество камрип, но доступно другое качество (лучшее) он заменял ссылку на новое качество.

Так же необходимо прикрутить защиту от хотлинка реализована на CDN

доступы к бд будут предоставлены

Модуль должен подключаться через include, там где будет размешаться плеер. Все настройки модуля в админ панеле DLE

движок DLE 10.6 кодировка windows-1251