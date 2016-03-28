Сделать сайт - для юр. услуг. Есть общая информация и есть категории подкатегории. Подкатегория будет под конкретную юридическую услуги. Эти подстраницы мы хотим делать по принципу лендинга, но обязательным является возможность его индексации. Короче нужен ...
DLE модуль парсинг видео с CDN + плеер
Необходим модуль для DLE который будет парсить по id кинопоиска из доп поля.
есть апи (REST API).
И заполнять ссылку в доп поле для плеера и качества .(для фильмов)
Плеер нужен uppod HTML5(или подобный) или плеер должен переключаться с флеш на html5 для мобильных устройств.
Без возможности выбрать качество.
Выбор качества должен быть через настройки модуля( на cdn доступно в 360p,480p,720p качество указано в имени файла). то есть поставил 480 и все добавляемый будут брать только 480p.
Для сериалов + плей лист, только не тот вариант который юзается стандартныйм uppod'ом, а через события.
Например, под плеером в виде списка с сериями с прокруткой влево - вправо.
Так же необходим вариант с выбором озвучки, если сериал доступен с другими озвучками например в табах.
Должен записывать последний сезон/серию в доп поле или отдельно для сезона, серии.
При заходи в полную новость нужно что бы была проверка на наличие новой серии, если есть, то сериал поднимает новость и добавляет серию в плей лист. Но нужно огранить, что бы не каждый раз посылал запрос на проверку, а например, раз в сутки.
С фильмами тоже самое, если первоначально качество камрип, но доступно другое качество (лучшее) он заменял ссылку на новое качество.
Так же необходимо прикрутить защиту от хотлинка реализована на CDN
доступы к бд будут предоставлены
Модуль должен подключаться через include, там где будет размешаться плеер. Все настройки модуля в админ панеле DLE
движок DLE 10.6 кодировка windows-1251
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