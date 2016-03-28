DLE модуль парсинг видео с CDN + плеер

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  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки240 просмотров

Необходим модуль для  DLE  который будет парсить по id  кинопоиска из доп поля.

есть апи (REST API).

И заполнять ссылку в доп поле  для плеера и качества .(для фильмов)

Плеер нужен uppod HTML5(или подобный) или плеер должен переключаться с  флеш на html5 для мобильных устройств.

Без возможности выбрать качество.

Выбор качества должен быть через настройки модуля( на cdn доступно в 360p,480p,720p качество указано в имени файла). то есть поставил 480 и все добавляемый будут брать только 480p.

Для сериалов + плей лист, только не тот вариант который юзается стандартныйм uppod'ом, а через события.

Например, под плеером в виде списка с сериями с прокруткой влево - вправо. 

Так же  необходим вариант с  выбором озвучки, если  сериал доступен с другими озвучками например в табах.

Должен записывать последний сезон/серию в доп поле или отдельно для сезона, серии.

При заходи в полную новость нужно что бы была проверка на наличие новой серии, если есть, то сериал поднимает новость и добавляет серию в плей лист.  Но нужно  огранить, что бы не каждый раз посылал запрос на проверку, а например, раз в сутки. 

С фильмами тоже самое, если первоначально качество камрип, но доступно другое качество (лучшее) он заменял ссылку на новое качество.

Так же  необходимо прикрутить защиту от хотлинка реализована на CDN

доступы к бд будут предоставлены

Модуль должен подключаться через include, там где будет размешаться плеер. Все настройки модуля в админ панеле DLE

движок DLE 10.6  кодировка windows-1251

DLEHTML
9 лет назад
Martoha
38 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

LazyDev
34 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
20 отзывов(-2)
9 лет назад
$80
2 дня
Грамотное исполнение оперативно в сжатые строки. Понравилось работать с исполнителем. Рекомендую
Провели беседу о заказе. Поставил четко перед фактом что нужно сделать и как должно это быть для пользователя. Был в сети, и если что - отвечал на вопросы. Оплата была в срок, и сделка прошла успешно. Побольше таких заказчиков!

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LazyDev
34 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
20 отзывов(-2)
9 лет назад