Настроить корректную работу сайта на Yii по протоколу https

Необходимо на сервере (ubunta сборка bitnami) настроить корректную работу протокола https. На этом сервере 2 сайта которые работают на Yii (вернее сам сайт и его админка на поддомене). После редизайна основного сайта, почему-то перестала работать админка по https (хотя до вмешательства все работало).

Задача: Админка сайта должна корректно работать на https, также необходимо проверить корректную работу основного сайта по https, т.к. мы через 2-3 месяца тоже приобретем для него ssl сертификат и должны быть уверены, что сайт заработает.

Работать придется с клоном боевого сервака, прописывая IP и домен у себя в файле hosts.

Важно: вы должны уметь работать и с серверами и знать Yii т.к. я не уверен, что это не косяк верстальщика.

Интересуют цена работы и сроки. (даже не предлагайте ничего обсуждать в скайпе, пишите тут )