Настроить корректную работу сайта на Yii по протоколу https

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Закрыт2 заявки137 просмотров

Необходимо на сервере (ubunta сборка bitnami) настроить корректную работу протокола https. На этом сервере 2 сайта которые работают на Yii (вернее сам сайт и его админка на поддомене). После редизайна основного сайта, почему-то перестала работать админка по https (хотя до вмешательства все работало). 

Задача: Админка сайта должна корректно работать на https, также необходимо проверить корректную работу основного сайта по https, т.к. мы через 2-3 месяца тоже приобретем для него ssl сертификат и должны быть уверены, что сайт заработает. 

Работать придется с клоном боевого сервака, прописывая IP и домен у себя в файле hosts.  

Важно: вы должны уметь работать и с серверами и знать Yii т.к. я не уверен, что это не косяк верстальщика. 

Интересуют цена работы и сроки. (даже не предлагайте ничего обсуждать в скайпе, пишите тут )

Yii
9 лет назад
okludator
Максим 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
27 отзывов

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