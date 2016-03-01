Нужно сверстать сайт из 8 страниц, адаптивная верстка под все браузеры. Структура сайта: Главная страница, Страница с галереей, 6 типовых страниц с изделиями. Также нужно прикрутить админку, через которую можно будет менять любой ...
Верстка личного кабинета
что есть http://oblax.ru/ (посмотрите личный кабинет тут)http://joxi.ru/n2Y54Nwsj0z882http://joxi.ru/BA0vDkxSBqDQ9mhttp://www.keenthemes.com/preview/metronic/theme/admin_1/index.html че хотим впихнуть То есть мы берем и переносим все и подключаем возможности старого кабинета на новый дизайн ,плюс добавляем тарифы для смены самостоятельно опльзователем. Старая админка на Anjular.js новая тоже на Angular.jsсерверный язык php ( на основе опенкарта (он задействован 3-5% опенкарта ) остальное написано самостоятельно
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