Верстка личного кабинета

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Завершен2 заявки518 просмотров

что есть http://oblax.ru/ (посмотрите личный кабинет тут)http://joxi.ru/n2Y54Nwsj0z882http://joxi.ru/BA0vDkxSBqDQ9mhttp://www.keenthemes.com/preview/metronic/theme/admin_1/index.html че хотим впихнуть То есть мы берем и переносим все и подключаем возможности старого кабинета на новый дизайн ,плюс добавляем тарифы для смены самостоятельно опльзователем. Старая админка на Anjular.js  новая тоже на Angular.jsсерверный язык php ( на основе опенкарта (он задействован 3-5% опенкарта ) остальное написано самостоятельно  

OpencartPHP
9 лет назад
oblax
Иван 
34 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

dubok1195
Назар 
29 лет
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
9 лет назад
$80
5 дней
Сделал как договаривались !
Советую всем. Хороший заказчик .

Заявки фрилансеров

dubok1195
Назар 
29 лет
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
9 лет назад