Сверстаный интернет-магазин установить на cms

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок226 просмотров

Здравствуйте.

Сайт уже сверстан и его необходимо натянуть на CMS. 

CMS: MODX, WP, Joomla. 

Есть небольшие изменения, которые необходимо исправить по ходу работы.

Подробное ТЗ и изображения страниц находятся в прикрепленном файле.

Верстка не адаптивная. 

Срок и стоимость предлагайте.

JoomlaMODXWordPress
9 лет назад
Setimka
37 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Nati_Babenko
Наталья 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
27 минут назад
9 лет назад
$150
7 дней
Со многими хорошими верстальщиками работал здесь, но лучше Натальи точно не было. Завершила работы раньше срока, все сделано качественно. Вникла в суть проекта и предложила несколько своих очень полезных идей, которые моментально реализовала. Ценнейшие человеческие качества, которые редко встречаются.
Работать с Тимофеем - одно удовольствие: обсудили задачу, все моменты, внесли корректировки - всё четко и по существу. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Nati_Babenko
Наталья 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
27 минут назад
9 лет назад