Сверстаный интернет-магазин установить на cms

Со многими хорошими верстальщиками работал здесь, но лучше Натальи точно не было. Завершила работы раньше срока, все сделано качественно. Вникла в суть проекта и предложила несколько своих очень полезных идей, которые моментально реализовала. Ценнейшие человеческие качества, которые редко встречаются.