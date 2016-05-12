Нужно сверстать сайт из 8 страниц, адаптивная верстка под все браузеры. Структура сайта: Главная страница, Страница с галереей, 6 типовых страниц с изделиями. Также нужно прикрутить админку, через которую можно будет менять любой ...
Верстка статейного сайта (10 страничек)
Добрый день. Нужно сверстать сайт, 10 прототипов (верстка очень легкая) превью прикладываю. Шапка, подвал, правая часть везде одинаковая. Желательно до 20 все сдать. Расстояния по макету буду сверять.
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