Верстка статейного сайта (10 страничек)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок141 просмотр

Добрый день. Нужно сверстать сайт, 10 прототипов (верстка очень легкая) превью прикладываю. Шапка, подвал, правая часть везде одинаковая. Желательно до 20 все сдать. Расстояния по макету буду сверять.

9 лет назад
michael_vm
Михаил 
42 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

kievaleks
Алексей 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$80
2 дня
Прекрасная html5 верстка, справился с многочисленными проблемами (много шрифтов, пиксельперфект)
Отличный заказчик, четко поставлена задача, оплата в срок, рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

kievaleks
Алексей 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад

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