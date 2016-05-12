Верстка статейного сайта (10 страничек)

Необходимо внести следующие правки 1. Добавить иконку инстаграмма к списку соцсетей везде где есть блок мы в сотсетях, например тутhttp://prntscr.com/a4ex0n и тут http://prntscr.com/a4exmj И что все было выполнено в общей стилистике сайта. 2. Добавить ...