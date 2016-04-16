kievaleks

Алексей kievaleks

 
35 летУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Профессиональная верстка & дизайн & сайты под ключ!

Предлагаю вашему вниманию:

Верстка:

- Адаптивная верстка

- Верстка письма для email рассылки - от 10 у.е.

- Верстка html - от 50 у.е.

- Верстка темы на WordPress,  Joomla (с установкой и настройкой) - от 80 у.е.

- Верстка и настройка удобных и функциональных интернет магазинов на базе WordPress на собственном плагине - от 140 у.е.

Верстка кроссбраузерная, проверяю IE, FF, Opera, Chrome, Safari. Верстаю слоями, по желанию можно и таблицами.

Дизайн сайта:

- от 100 у.е. в зависимости от требований к графике и сложности структуры. Цена включает главную страницу + 2 внутренних.

Дополнительные услуги:

- Написание плагинов под WordPress и Joomla.

- Разработка сайта на CodeIgniter (создание движка под ваш сайт) - от 300 у.е.

Большой опыт в разработке сайтов, качество на высшем уровне!

ICQ: 360591130

Skype: kievaleks

E-mail: [email protected]

WordPressДизайн сайтаHTMLJoomlaПлагин для WordPressCodeIgniter
Отзывы заказчиков
weriii
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Сделать клон сайта на WordPress
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
michael_vm
41 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$80
10 баллов
8 лет назад
Верстка статейного сайта (10 страничек)
Прекрасная html5 верстка, справился с многочисленными проблемами (много шрифтов, пиксельперфект)
Отличный заказчик, четко поставлена задача, оплата в срок, рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
vans86
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Стилизовать и прикрутить 2 контакт формы на WORDPRESS
Работой доволен. Сделано всё оперативно и качественно.
Все отлично! Рекомендую!
Ответный отзыв
berdov
Павел 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Натянуть дизайн на WordPress
Исключительно положительное впечатление от сотрудничество. Рекомендую!:)
Отличный заказчик, правильно поставленная задача, оплата в срок, всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
llolla
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
23 дня назад
$30
9 баллов
8 лет назад
Сверстать и натянуть на cms
Все ок
Сотрудничали, все норм!
Ответный отзыв