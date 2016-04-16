Профессиональная верстка & дизайн & сайты под ключ!

Предлагаю вашему вниманию:

Верстка:

- Адаптивная верстка

- Верстка письма для email рассылки - от 10 у.е.

- Верстка html - от 50 у.е.

- Верстка темы на WordPress , Joomla (с установкой и настройкой) - от 80 у.е.

- Верстка и настройка удобных и функциональных интернет магазинов на базе WordPress на собственном плагине - от 140 у.е.

Верстка кроссбраузерная, проверяю IE, FF, Opera, Chrome, Safari. Верстаю слоями, по желанию можно и таблицами.

Дизайн сайта:

- от 100 у.е. в зависимости от требований к графике и сложности структуры. Цена включает главную страницу + 2 внутренних.

Дополнительные услуги:

- Написание плагинов под WordPress и Joomla.

- Разработка сайта на CodeIgniter (создание движка под ваш сайт) - от 300 у.е.

Большой опыт в разработке сайтов, качество на высшем уровне!

ICQ: 360591130

Skype: kievaleks

E-mail: [email protected]