Предлагаю вашему вниманию:
Верстка:
- Адаптивная верстка
- Верстка письма для email рассылки - от 10 у.е.
- Верстка html - от 50 у.е.
- Верстка темы на WordPress, Joomla (с установкой и настройкой) - от 80 у.е.
- Верстка и настройка удобных и функциональных интернет магазинов на базе WordPress на собственном плагине - от 140 у.е.
Верстка кроссбраузерная, проверяю IE, FF, Opera, Chrome, Safari. Верстаю слоями, по желанию можно и таблицами.
Дизайн сайта:
- от 100 у.е. в зависимости от требований к графике и сложности структуры. Цена включает главную страницу + 2 внутренних.
Дополнительные услуги:
- Написание плагинов под WordPress и Joomla.
- Разработка сайта на CodeIgniter (создание движка под ваш сайт) - от 300 у.е.
Большой опыт в разработке сайтов, качество на высшем уровне!
ICQ: 360591130
Skype: kievaleks
E-mail: [email protected]
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!