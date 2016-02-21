Правки вёрстки и JS на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок165 просмотров

Переделать функционал рейтинга jQuery и вёрстка.

Оптимизировать подключение скриптов.

JavaScriptjQueryWordPress
9 лет назад
Rikzan
44 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

serejatoje
Сергей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$8
1 день
Было много мелких задач по вёрстке, Сергей делает всё быстро, я только успевал проверять. Сразу видно что человек знает своё дело и не тянет кота за хвост. Сказал - сделал. В процессе работы всегда на связи. Без проблем отвечает на все вопросы. Рекомендую!
Очень положительный заказчик! Николай четко поставил задачу, постоянно держал связь, оплатил за работу моментально. Мои рекомендации!

Заявки фрилансеров

serejatoje
Сергей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад

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