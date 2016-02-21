Правки вёрстки и JS на Wordpress

Было много мелких задач по вёрстке, Сергей делает всё быстро, я только успевал проверять. Сразу видно что человек знает своё дело и не тянет кота за хвост. Сказал - сделал. В процессе работы всегда на связи. Без проблем отвечает на все вопросы. Рекомендую!