Переделать функционал рейтинга jQuery и вёрстка. Оптимизировать подключение скриптов.
Верстка и посадка на движок сайта из 8 страниц
Нужно сверстать сайт из 8 страниц, адаптивная верстка под все браузеры.
Структура сайта: Главная страница, Страница с галереей, 6 типовых страниц с изделиями.
Также нужно прикрутить админку, через которую можно будет менять любой текст и изображения.
Срок - 5 дней.
Мокап: https://moqups.com/cutstone/Ra4DQf8g
ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1Nbo1KNQHGnIhDD7ZVsQfUUd_7BA-8JZF-A-15C5usPU/edit?usp=sharing
Макет кандидатам в ЛС.
Выбранный исполнитель
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