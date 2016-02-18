Верстка дизайна(платформа shop-script 6)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка106 просмотров

Требуется верстальщик-программист, работа с исходником в SKETCH3 либо через avocode или zeplin . 

Требуется сверстать дизайн для интернет-магазина парфюмерии elle-perfume.ru. Сайт создан на основе  движка shop-script 6

9 лет назад
skazka88
36 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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