Нужен html-макет по аналогии с другим сайтом, немного изменив его

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт19 заявок269 просмотров

* Адрес сайта-образца предоставляю в личной переписке с кандидатом

* Дизайн будет менять совсем немного. Новый логотип, цвета фонов, кнопок - чтобы не был точной копией образца, смотрелся по-другому

* Функционал будет урезаться - соответственно какие-то элементы не нужно будет верстать

* Нужен именно верстальщик

* Нужен только html css, дальше макет будет переводиться на админку modx

* Пишите на почту

CSSHTMLMODX
9 лет назад
nvvus
38 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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