Нужен html-макет по аналогии с другим сайтом, немного изменив его

* Адрес сайта-образца предоставляю в личной переписке с кандидатом

* Дизайн будет менять совсем немного. Новый логотип, цвета фонов, кнопок - чтобы не был точной копией образца, смотрелся по-другому

* Функционал будет урезаться - соответственно какие-то элементы не нужно будет верстать

* Нужен именно верстальщик

* Нужен только html css, дальше макет будет переводиться на админку modx

* Пишите на почту