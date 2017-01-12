Системный администратор Linux

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт11 заявок146 просмотров

Ubuntu. Тонкая настройка MySQL и NGINX с предоставлением документации.

LinuxMySQLNginxUbuntu
8 лет назад
guest_1484121560709
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров