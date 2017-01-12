Переход на HTTPS

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт5 заявок130 просмотров

Ищу специалиста по установке, настройке https сертификатов от Let's Encrypt. Необходимо не столько установить, сколько научиться мне самому делать это, т.к. сайтов для установки сертификата - не один. Установка на VPS от Inferno Solutions (Centos 6.x).

CentOS
8 лет назад
Cartooon
47 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров