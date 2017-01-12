Добавление товаров на OLX

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт1 заявка161 просмотр

Доброго времени суток. 

Я поставщик компьютерных аксессуаров в Украину. Склады с товаром находятся в Одессе. 

Задание :  Нужно разместить на сервисе OLX как можно больше моих товаров ( не превышая лимит OLX ) 

Товары добавлять с Прайса. 

Фото брать с интернета, и описание тоже. 

В Прайсе уже указана цена в грн. И минимальное описание тоже там есть. 

Более подробно по телефону. 

8 лет назад
guest_14844750939148
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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