Добавление товаров на OLX

Доброго времени суток.

Я поставщик компьютерных аксессуаров в Украину. Склады с товаром находятся в Одессе.

Задание : Нужно разместить на сервисе OLX как можно больше моих товаров ( не превышая лимит OLX )

Товары добавлять с Прайса.

Фото брать с интернета, и описание тоже.

В Прайсе уже указана цена в грн. И минимальное описание тоже там есть.

Более подробно по телефону.