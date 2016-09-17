Тонкая настройка mysql

Системное администрированиеЗакрыт4 заявки164 просмотра
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Требуется специалист по тонкой настройке my.cnf на сервере.

Работаем по схеме, Вы говорите что делать, я выполняю команды на сервере.

Некоторые параметры при помощи mysqltuner я уже настроил, с некоторыми параметрами возникают вопросы.

О сервере, Freebsd 10.3 Mysql 5.5.50

Жду Ваши цены.

MySQL
7 лет назад
nubber
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад