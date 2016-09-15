Нужно со своего пк руками забивать заявки на сайте карпрайс. Чтобы заявки принимались без проблем - нужно чтобы у каждой заявки был уникальный ip. Заявок в день будет передаваться порядка 50. Нужно сделать чтобы у ПК ...
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Здравствуйте. Нужно настроить сервер (чистая установка): hp proliant dl120 gen9 по ilo, а именно:
1. Установить ос Ubuntu/CentOS/Debian (настройки https://downloads.linux.hpe.com/SDR/index.html)
2. Настроить Web-сервер со всеми пакетами и проч для работы нескольких сайтов (apache, php (5.3.13), mysql, SFTP, vesta, PostgreSQL 9.5.1).
3. phppgadmin, phpmyadmin
4. QUIK (брокерская программа)+Wine (www.norvik.eu/files/pdf/quik_to_linux.pdf)
5. Аналог того что в виндовс называется ODBC, это нужно для вывода таблицу из QUIK в базу postgresql.
6. Должна быть возможность удаленно зайти с windows 7 и XP, посмотреть программу QUIK например.
Без предоплат. Не срочно.
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