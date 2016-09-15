Помощь в настройке точки доступа MikroTik SXT Lite2

Системное администрированиеЗакрыт6 заявок223 просмотра
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Нужна небольшая помочь в до-настройке точек доступа, у нас есть два MikroTik SXT Lite2 настроены под бридж. Провод с интернетом подключен к точки доступа "мастер", а к точке доступа "клиент" роутер, но интернета нет.

7 лет назад
AlexeyRunan
31 годУкраина
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад