Настроить SMTP сервер

Системное администрированиеЗакрыт2 заявки145 просмотров
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Задача настроить SMTP сервер на VPS, а точнее обучить настраивать SMTP сервера. Обязательно, в итоге, письма должны попадать во входящие. Рассылка массовая.

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7 лет назад
TeslaCo
30 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад