Помощь в выявлении проблем в настройке сервера

Системное администрированиеЗакрыт12 заявок204 просмотра
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Сервер сильно тормозит периодически. Вот такая ситуация по server status https://yadi.sk/i/OHi88zxMv2N4c

Нужно подсказать в чем проблема и проконсультировать правильную настройку.

7 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
24 дня назад