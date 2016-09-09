Настроить удаленный доступ

Системное администрированиеЗавершен7 заявок225 просмотров
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Нужно настроить удаленный доступ.

Сейчас сеть настроена через роутер, IP динамический. Нужно настроить доступ через сервис например noip.com 

При самостоятельной настройке сервис noip говорит что закрыт 80-й порт.

Для настройки дам доступ к роутеру через TeamViewer

7 лет назад
faedrus
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Egorov_AV
Алексей 
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$5
1 день
Большое спасибо Алексею за помощь! Задача была нетривиальной по настройке сервера и удаленного доступа к рабочей машине в офисе, при этом с рядом ограничений. С задачей справился, проконсультировал, написал инструкцию. Так что работой полностью довольны!
Приятно работать с человеком который четко знает, что он хочет получить в итоге. За время работы не было недопонимания, задача была четко изложена, а рабочее место всегда доступно. Быстрый отклик на сообщения и своевременная оплата. Хороший работодатель.