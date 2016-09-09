Необходимо настроить VPN на роутерах Asus и Tp-link роутеров много
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно настроить удаленный доступ.
Сейчас сеть настроена через роутер, IP динамический. Нужно настроить доступ через сервис например noip.com
При самостоятельной настройке сервис noip говорит что закрыт 80-й порт.
Для настройки дам доступ к роутеру через TeamViewer
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