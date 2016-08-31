Собрать сервер RAILS

Системное администрированиеЗакрыт2 заявки151 просмотр
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Собрать сервер на любой открытой панельке чтобы был RUBY , unicorn, swap, capistrano, Бекапы по webdav, и работала отправка почты.

7 лет назад
akuraga
Иван 
43 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад