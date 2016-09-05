Настройка сервера и перенос сайтов

Нужно настроить панель управления и виртуальный сервер. Создать папки под сайты.Установить сайты, файлы залью и базы скину. Настроить почту, используем Яндекс-почты доменные , прописать чтоб корректно работала включая отправку технических сообщений с сайтов, не летело в спам. DNS-сервера используем яндекса.Нужно быстрое открытие страниц сайтов, что можно сделать на стороне сервера (кеширование, сжатие) что-то используется в движках сайтов, чтоб не было проблем.Настроить бекап сайтов, прикинуть сколько он места займет места всего 20Гб, желательно ежедневно или раз в 2 дня с удалением старых бекапов.