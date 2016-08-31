Нужно настроить прием почты на сервере.

ПОДРОБНЕЕ:

Нужно какой-то простой интерфейс или подсказать команду в консоли или др....

ЧТОБЫ прописать разные ящики для почты для доменов которые на сервере.

Ящики нужны чтобы подтвердить владение доменами в сервисах....

Тоесть по сути надо принять письма - кудато в файл с минимальными настройками интерфейса письма.

На сервере уже стоит почтовик и всё корректно отправляет - только прием не настроен.

Сервер сентос 6.5, почтовик postfix + opendkim