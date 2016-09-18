Cистемный администратор направления хостинг услуг
Добрый день!
Меня зовут Алексей, я системный администратор направления хостинга, если
у вас есть вопросы или вам нужна помощь пишите, с радостью помогу.
Примерный стек где я могу помочь консультацией, настройкой, сопровождением:
Хостинг: сайтов, (vps=vds), dedicated
WEB: LAMP, LEMP, CGI
Mail: exim/postfix, Dovecot/Courier, spamassassin
Управление сервером: vestacp, aapanel, ispmanager, directadmin
FTP: proftpd, pureftp, vsftpd
Database: mysql/mariadb, postgresql
OS: Linux, BSD
Мониторинг: zabbix, icinga, grafana, Prometheus
Это условный перечень, всего не перечислишь. В каждом конкретном случае, нужно разбирать задачу, пишите помогу советом.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
8 лет назад
Linux
Спасибо, Алексей! Очень был рад сотрудничеству!
Ответный отзыв
Приятно было с вами работать!)
$30
10 баллов
8 лет назад
ApacheCentOSPHPНастройка почты
Отличный исполнитель, всё сделал по заданию, также проконсультировал по возникшим вопросам. Рекомендую!
Ответный отзыв
Замечательный заказчик! Приятно было работать, четко и ясно объясняет поставленные задачи. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$10
10 баллов
9 лет назад
Предоставил по моему запросу несколько вариантов в указанный срок, грамотно, с учетом всех пожеланий. Рекомендую.
Ответный отзыв
Рекомендую данного заказчика, хорошо обозначает план работы. Оплату производит вовремя.
$5
10 баллов
9 лет назад
Отлично справился с задачей, рекомендую!
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик! Всегда на связи, всегда знает, что ему необходимо. Приятно было работать!
$5
10 баллов
9 лет назад
Большое спасибо Алексею за помощь! Задача была нетривиальной по настройке сервера и удаленного доступа к рабочей машине в офисе, при этом с рядом ограничений. С задачей справился, проконсультировал, написал инструкцию. Так что работой полностью довольны!
Ответный отзыв
Приятно работать с человеком который четко знает, что он хочет получить в итоге. За время работы не было недопонимания, задача была четко изложена, а рабочее место всегда доступно. Быстрый отклик на сообщения и своевременная оплата. Хороший работодатель.
Системное администрирование
5 отзывов
$7/час
от $7от 1 часа
нет рейтинга