Egorov_AV

Алексей Egorov_AV

 
35 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Cистемный администратор направления хостинг услуг

Добрый день!

Меня зовут Алексей, я системный администратор направления хостинга, если

у вас есть вопросы или вам нужна помощь пишите, с радостью помогу.

Примерный стек где я могу помочь консультацией, настройкой, сопровождением:

Хостинг: сайтов, (vps=vds), dedicated

WEB: LAMP, LEMP, CGI

Mail: exim/postfix, Dovecot/Courier, spamassassin

Управление сервером: vestacp, aapanel, ispmanager, directadmin

FTP: proftpd, pureftp, vsftpd

Database: mysql/mariadb, postgresql

OS: Linux, BSD

Мониторинг: zabbix, icinga, grafana, Prometheus

Это условный перечень, всего не перечислишь. В каждом конкретном случае, нужно разбирать задачу, пишите помогу советом.

Отзывы заказчиков

omi4
38 лет
8 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Linux, настроить VPN
Linux
Спасибо, Алексей! Очень был рад сотрудничеству!
Приятно было с вами работать!)
Ответный отзыв
andreybv
Андрей 
44 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Настройка почты vps Centos
ApacheCentOSPHPНастройка почты
Отличный исполнитель, всё сделал по заданию, также проконсультировал по возникшим вопросам. Рекомендую!
Замечательный заказчик! Приятно было работать, четко и ясно объясняет поставленные задачи. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
techmaster
Андрей 
42 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Сетевое хранилище в офис. Консультация, помощь
Предоставил по моему запросу несколько вариантов в указанный срок, грамотно, с учетом всех пожеланий. Рекомендую.
Рекомендую данного заказчика, хорошо обозначает план работы. Оплату производит вовремя.
Ответный отзыв
SeoproS
43 года
9 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Настроить сервер с нуля
Отлично справился с задачей, рекомендую!
Очень хороший заказчик! Всегда на связи, всегда знает, что ему необходимо. Приятно было работать!
Ответный отзыв
faedrus
42 года
16 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Настроить удаленный доступ
Большое спасибо Алексею за помощь! Задача была нетривиальной по настройке сервера и удаленного доступа к рабочей машине в офисе, при этом с рядом ограничений. С задачей справился, проконсультировал, написал инструкцию. Так что работой полностью довольны!
Приятно работать с человеком который четко знает, что он хочет получить в итоге. За время работы не было недопонимания, задача была четко изложена, а рабочее место всегда доступно. Быстрый отклик на сообщения и своевременная оплата. Хороший работодатель.
Ответный отзыв
Системное администрирование
5 отзывов
$7/час
от $7от 1 часа
нет рейтинга