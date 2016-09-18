Cистемный администратор направления хостинг услуг

Добрый день!

Меня зовут Алексей, я системный администратор направления хостинга, если

у вас есть вопросы или вам нужна помощь пишите, с радостью помогу.

Примерный стек где я могу помочь консультацией, настройкой, сопровождением:

Хостинг: сайтов, (vps=vds), dedicated

WEB: LAMP, LEMP, CGI

Mail: exim/postfix, Dovecot/Courier, spamassassin

Управление сервером: vestacp, aapanel, ispmanager, directadmin

FTP: proftpd, pureftp, vsftpd

Database: mysql/mariadb, postgresql

OS: Linux, BSD

Мониторинг: zabbix, icinga, grafana, Prometheus

Это условный перечень, всего не перечислишь. В каждом конкретном случае, нужно разбирать задачу, пишите помогу советом.