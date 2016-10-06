Сетевое хранилище в офис. Консультация, помощь

Системное администрированиеЗавершен5 заявок179 просмотров
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В малом офисе нужно организовать сетевую папку с райд-массивом для хранения и обмена файлами между сотрудниками. Возможно потребуется копирование данных с рейда еще в какое-нибудь облако/дата-центр и др. (резерв.синхронизация, на случай "выгорания" офисного хранилища).

Нужна консультация в подборе решения и оборудования, исходя из цены/качества.

Ну и, возможно, настроить. След.шагом.

7 лет назад
techmaster
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Egorov_AV
Алексей 
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$10
1 день
Предоставил по моему запросу несколько вариантов в указанный срок, грамотно, с учетом всех пожеланий. Рекомендую.
Рекомендую данного заказчика, хорошо обозначает план работы. Оплату производит вовремя.
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