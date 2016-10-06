Добрый день, возникла такая проблема: в организации 5 компов, интернет приходит на один комп от него на свич и раздается по компам. Такая схема работает много лет. Вдруг сегодня перестала работать программа связи с налоговой ...
Сетевое хранилище в офис. Консультация, помощь
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В малом офисе нужно организовать сетевую папку с райд-массивом для хранения и обмена файлами между сотрудниками. Возможно потребуется копирование данных с рейда еще в какое-нибудь облако/дата-центр и др. (резерв.синхронизация, на случай "выгорания" офисного хранилища).
Нужна консультация в подборе решения и оборудования, исходя из цены/качества.
Ну и, возможно, настроить. След.шагом.
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