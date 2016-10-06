Сетевое хранилище в офис. Консультация, помощь

В малом офисе нужно организовать сетевую папку с райд-массивом для хранения и обмена файлами между сотрудниками. Возможно потребуется копирование данных с рейда еще в какое-нибудь облако/дата-центр и др. (резерв.синхронизация, на случай "выгорания" офисного хранилища).

Нужна консультация в подборе решения и оборудования, исходя из цены/качества.

Ну и, возможно, настроить. След.шагом.