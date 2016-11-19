Настроить почту на сервере

Сайт [url=http://genezis-rehab.ru/]genezis-rehab.ru/[/url] был не доделан програмистом, в связи с этим остались небольшие правки: Вот правки которые необходимо сделать, есть макеты и все что необходимо или непонятно обсудим разберемся! Соответственно жду предложения по цене за вашу работу, возможны доп правки, ...