Настроить почту на сервере

Системное администрированиеЗавершен4 заявки157 просмотров
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Настроить почту на сервере cent os, cp vesta

ящик работает на отправку но на прием не хочет, необходимо починить и объяснить в чем была причина

7 лет назад
dreamer888
Андрей 
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
mexanik
Кирилл 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
199 отзывов
7 лет назад
$15
1 день
Рекомендую!
Все ок. Рекомендую!