Факс на asterisk

Системное администрированиеЗакрыт2 заявки167 просмотров
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Дано:

1. Имеется Centos, Asterisk с подключенными городскими линиями по SIP

Задача:

Настроить Asterisk таким образом, что бы каждый пользователь мог принять/отправить факсимильное сообщение нажав определенную комбинацию клавиш на телефоне, предварительно положив электронный документ в определённую папку для отправки факса, приниматься факс так же должен в определённую папку. Документ должен автоматом конвертироватся в формат tiff

7 лет назад
weblanser-russia
Денис 
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад