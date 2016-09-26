Необходимо устранить ошибку в скрипте

$15
Системное администрированиеЗавершен4 заявки608 просмотров
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Здравствуйте!!!

Скрипт отдаёт такую ошибку - string(195) "Row size too large (> 8126). Changing some columns to TEXT or BLOB or using ROW_FORMAT=DYNAMIC or ROW_FORMAT=COMPRESSED may help. In current row format, BLOB prefix of 768 bytes is stored inline."

Система Debian

Помогите решить за $$$

7 лет назад
Sun_day1
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
vaxvms
48 летГермания
10 лет в сервисе
Был
17 часов назад
7 лет назад
$15
1 день
Работа выполнена быстро и качественно. Спасибо!
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