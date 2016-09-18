В какой-то момент перестали работать юсб порты(соответственно флешку не воткнуть), а также вайфай (соответственно ничего не скачать и не обновить) модуль. При запуске виртуалбокс просит некий kernel драйвер. Требуется удалённая, пошаговая помощь в решении проблемы. СД привод работает, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна профессиональная помощь по настройке сервера на амазоне
- Похожие заказы
- $20Системное администрирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
На сервере установлены сертификаты ssl Сейчас появилась необходимость установки нескольких сертификатов на 1 айпи адрес, так как много сайтов на одном айпи. Нужно установить модуль для такой конфигурации.Системное администрирование9 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется специалист по тонкой настройке my.cnf на сервере. Работаем по схеме, Вы говорите что делать, я выполняю команды на сервере. Некоторые параметры при помощи mysqltuner я уже настроил, с некоторыми параметрами возникают вопросы. О сервере, Freebsd 10.3 ...Закрыт7 лет назад
Есть программа телефонии Zoiper она подтягивает контакты с сервера LDAP. Нужно его поднять или хотя бы проконсультировать что сделать. Есть 2 вариант это чтобы она брала контакты с Windows контакты но как тогда их сделать ...Закрыт7 лет назад
Привет All ! Ищу помощника для себя, занимаюсь фриланс-сисадминством с 2009 года, на данный момент не справляюсь, потому возникла потребность в помощнике. Основные требования: - Знакомство с Linux (Debian, Centos) на уровне хотя бы - подключится проверить ...Системное администрирование26 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо прояснить момент про маршрутизацию для организации сети через несколько роутеров и соответственно помочь настроить(удаленно) маршруты, сам вопрос изложен тут: https://toster.ru/q/354864 Вероятно дело в статической маршрутизации, необходимо будет на пальцах объяснить в чем было дело и ...Закрыт7 лет назад
Требуется настроить сервер с нуля, сервис amazonСистемное администрирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужно поднять openOffice/libreOffice на сервере с ownCloud, модуль для привязки офиса к облаку есть. Могу сбросить ссылку на страницу с этим дополнением. На сервере установлен Debian.Закрыт7 лет назад
Пояснить в чем будет отличие работы сайта при записи в .htaccess в двух случаях: 1. RewriteRule . index.php 2. RewriteRule .* /index.php [L]Закрыт7 лет назад
- $60
Здравствуйте. Нужно настроить сервер ([u]чистая установка[/u]): [b]hp proliant dl120 gen9[/b] по [b]ilo[/b], а именно: 1. Установить ос Ubuntu/CentOS/Debian (настройки https://downloads.linux.hpe.com/SDR/index.html) 2. Настроить [b]Web-сервер[/b] со всеми пакетами и проч для работы нескольких сайтов (apache, php (5.3.13), mysql, SFTP, vesta, PostgreSQL ...Системное администрирование10 заявокЗакрыт7 лет назад