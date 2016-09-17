Ответить на вопрос про маршрутизацию

Необходимо прояснить момент про маршрутизацию для организации сети через несколько роутеров и соответственно помочь настроить(удаленно) маршруты, сам вопрос изложен тут:

https://toster.ru/q/354864 Вероятно дело в статической маршрутизации, необходимо будет на пальцах объяснить в чем было дело и как это работает.