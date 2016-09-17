Ответить на вопрос про маршрутизацию

Системное администрированиеЗакрыт4 заявки206 просмотров
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Необходимо прояснить момент про маршрутизацию для организации сети через несколько роутеров и соответственно помочь настроить(удаленно) маршруты, сам вопрос изложен тут:

https://toster.ru/q/354864 Вероятно дело в статической маршрутизации, необходимо будет на пальцах объяснить в чем было дело и как это работает.

7 лет назад
hum111
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад