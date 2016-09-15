Нужно настроить ip-телефоннию / GSM-шлюзы (консультация)

Системное администрированиеЗакрыт5 заявок166 просмотров
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Астериск настроен, роутер приобретен с OpenVPN

нужно определить проблему, почему все GSM-шлюзы (они используются для экономии расходов на связь) не выходят в онлайн (устранить конфликт устройств)

7 лет назад
MediaNSD
Сергей 
45 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
154 отзыва(-7)