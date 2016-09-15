Администрирование сайта задание в приложение !
Нужно настроить ip-телефоннию / GSM-шлюзы (консультация)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Астериск настроен, роутер приобретен с OpenVPN
нужно определить проблему, почему все GSM-шлюзы (они используются для экономии расходов на связь) не выходят в онлайн (устранить конфликт устройств)
- Похожие заказы
- Системное администрирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужна небольшая помочь в до-настройке точек доступа, у нас есть два MikroTik SXT Lite2 настроены под бридж. Провод с интернетом подключен к точки доступа "мастер", а к точке доступа "клиент" роутер, но интернета нет.Системное администрирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужны базовые знания линукс систем, vpn, ssl. Обязательно голова на плечах, так как мануалы есть. Работы на два часа в сутки, максимум. Если сотрудничество пойдет, то перейдем к более интересным задачам ps: работа удаленнаяСистемное администрирование37 заявокЗакрыт7 лет назад
- $35
Завернуть трафик с клиентских машин через роутер на разные socks5.Системное администрирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Возьмем в аренду виртуальный сервер на линукс. Там надо развернуть по инструкции сервер opengts программа скачивается отсюда - http://www.opengts.org/ инструкция по установке тут - http://www.opengts.org/OpenGTS_Config.pdf Если у кого то был опыт установки и настройки такой программы, это будет ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
А именно добавить следующие модули PHP (версия не ниже 5.3) Обязательно должны быть установлены и включены модули PHP: curl, libxml, mcrypt, mbstring, PHAR, zlib, zip, iconv, json Желательно, чтобы был установлен модуль PHP shmop Параметр PHP ...Системное администрирование19 заявокЗакрыт7 лет назад
- $9
Доделать задачу - снять ограничение на размер стека на Linux. По итогам выполнения задачи рассматриваю вариант сотрудничества в качестве администратора сайта на Битриксе ([url=http://galatekstil.ru/]galatekstil.ru[/url]).Системное администрирование7 заявокЗакрыт7 лет назад
Задача настроить SMTP сервер на VPS, а точнее обучить настраивать SMTP сервера. Обязательно, в итоге, письма должны попадать во входящие. Рассылка массовая. пишите цену и скайпСистемное администрирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $10
Добрый день! У меня есть автообновляемый сайт http://newstver.ru. Уже как два месяца назад он перестал обновляться. Я несколько раз перезапускал wpgrabber, но не помогло. Обращался в поддержку хостинга и запускал задачу по заполнению новостей через chrone, но не помогло. Сам сайт на ...Системное администрирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Установить на сервере svn Сделать бекап существующих баз, включить функцию для SQL innodb_file_per_table Поднять базы из бекап. Поднять дополнительную базу (размер базы 100 гиг в zip 4 гиг) Плата в рублях. Можно через безопасную сделку. Сделать оперативно. Контакты только по скайпСистемное администрирование6 заявокЗакрыт7 лет назад