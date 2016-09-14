Настроить впс сервер

Системное администрированиеЗакрыт19 заявок675 просмотров
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А именно добавить следующие модули

PHP (версия не ниже 5.3) Обязательно должны быть установлены и включены модули PHP: curl, libxml, mcrypt, mbstring, PHAR, zlib, zip, iconv, json Желательно, чтобы был установлен модуль PHP shmop Параметр PHP 'magic_quotes_gpc' должен быть выключен IonCube Loader версии не ниже 4.4

Данный настройки, нужны для настройки трекера на впс.

7 лет назад
ofyk
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад